حملة تشجير في معضمية الشام

ريف دمشق-سانا

نفذت الأمانة السورية للتنمية “المنارة المجتمعية في معضمية الشام” اليوم حملة تشجير شملت الشارع العام بدءاً من دوار العلم وصولاً إلى تجمع المدارس الغربية.

مدير المنارة المجتمعية في معضمية الشام جعفر ونوس أكد في تصريح لمراسلة سانا أن الحملة تضمنت زراعة أكثر من 250 شجرة تنوعت بين الليمون والزنزرخت والزيتون وغيرها من الأشجار مقدمة من المجتمع الأهلي، لافتاً إلى أن الحملة مستمرة لتشمل جميع المساحات التي تحتاج للتشجير.

وذكر ونوس أن التعاون القائم بين المنارة والمجتمع الأهلي في المعضمية أثمر عن الكثير من الأعمال وهناك أعمال أخرى قادمة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

رئيس المجلس المحلي في المعضمية المهندس مصطفى الخطيب لفت في تصريح مماثل إلى وجود خطة لغرس ألف شجرة في البساتين وعلى أطرافها.

سفيرة إسماعيل

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