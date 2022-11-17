افتتاح مكتبتين ريفيتين في قريتي حبران وصما البردان بالسويداء وإطلاق مسابقات للقراءة

السويداء-سانا

افتتح اتحاد الكتاب العرب اليوم مكتبتين ريفيتين جديدتين في قريتي حبران وصما البردان بريف السويداء، مع إطلاق مسابقات تشجيعا للقراءة.

وتضمن حفل افتتاح المكتبتين الذي شارك فيه حشد من فعاليات شعبية وأهلية وثقافية، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد تقديم فقرات غنائية تراثية راقصة للأطفال وقصائد شعرية مع تقديم العديد من فعاليات المجتمع المحلي بالقريتين والمثقفين والكتاب المشاركين مجموعة من الكتب دعماً للمكتبتين.

وأكدت الكلمات التي ألقيت خلال الافتتاح أهمية القراءة والكتاب في دعم الحراك الثقافي وتعزيز ونشر العلم والفكر والوعي والمعرفة في المجتمعات وتحصينها.

وتشجيعاً للحالة الثقافية ووجود شريحة قارئة كبيرة ولا سيما من الأطفال والشباب، أطلق اتحاد الكتاب مسابقة للقراءة في كلتا القريتين على غرار المسابقة التي تم إطلاقها في قرية شنيرة لأفضل قراء صغار فيها خلال افتتاح مكتبتها الريفية أواخر شهر أيلول الماضي مع تعميمها كذلك على باقي القرى، التي تضم مكتبات للاتحاد، بحيث تشمل الأطفال واليافعين على أن يتم إعلان جوائزها في مهرجان للقراءة.

رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية الدكتور محمد الحوراني لفت في تصريح للصحفيين إلى أن افتتاح هاتين المكتبتين يأتي في إطار عمل الاتحاد لجهة الاهتمام بالأرياف والشباب والحركة الثقافية عموما، لتكون هذه المكتبات مصدر إشعاع ثقافي وحضاري بمناطقها وجوارها.

ونوهت رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء الكاتبة وجدان أبو محمود في تصريح مماثل باهتمام ومبادرة فعاليات المجتمع المحلي لتجهيز المكتبتين اللتين تم رفدهما كمرحلة أولى ما بين ألف و1500 كتاب على أن يتم رفدهما تباعاً بالكتب والمنشورات والإصدارات.

وكان اتحاد الكتاب افتتح خلال الفترة السابقة خمس مكتبات ريفية بالمحافظة في كل من قرى المنيذرة والبريكة وولغا وعتيل وشنيرة، إضافة لافتتاح مكتبة في فرع السجن المدني، مع إطلاقه مسابقة هي الأولى من نوعها لأفضل قراء صغار في قرية شنيرة.

غسان خيو

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency