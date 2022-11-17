بيسكوف: موسكو منفتحة على المفاوضات مع كييف والموقف الروسي واضح

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا، وسلطات كييف تعرف هذا الموقف بشكل جيد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله اليوم: إن أي مفاوضات لها أهداف، وأهدافنا معروفة جيداً ويمكن تحقيقها إما من خلال العملية العسكرية الخاصة أو من خلال المفاوضات، لافتاً إلى أن روسيا منفتحة على هذه الطريقة أو تلك وموقفها واضح بهذا الشأن.

وشدد بيسكوف على أن الجانب الأوكراني يغير مواقفه تجاه المفاوضات بشكل دوري، فهو مرة ينحو إليها ومرة أخرى يرفضها بشكل قاطع أو يريدها على شكل جلسات علنية، مبيناً أن سلطات كييف لا ترغب في الحقيقة بأي مفاوضات.

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