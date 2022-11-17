على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ… مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون البيئي

شرم الشيخ-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ونائب وزير الموارد الطبيعية والبيئة في الاتحاد الروسي سيرجي انو برينكو، سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين سورية وروسيا في مجال البيئة ومكافحة التغير المناخي للحد من آثاره.

وأكد مخلوف خلال لقائه برينكو على هامش المشاركة في المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي في شرم الشيخ، ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة سابقاً بين الجانبين في مجال البيئة وعقد اجتماعات ثنائية للارتقاء بهذا التعاون.

حضر اللقاء سفير الجمهورية العربية السورية بمصر، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة.

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