بانياس اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ… مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون البيئي
2022-11-17
طلاب من جامعة دمشق مشاركون بالكونغرس العالمي للإعلام بالإمارات: فرصة للانفتاح على تجارب الآخرين
2022-11-17
مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون في المجال البيئي على هامش مؤتمر المناخ
2022-11-17
في المؤتمر الدولي لرعاية الطفولة المبكرة… طباع يبحث مع عدد من وزراء التربية تعزيز التعاون التربوي
2022-11-16
طلبة سورية في مصر ورومانيا.. الحركة التصحيحية نقطة تحول استراتيجي نوعي في تاريخنا المعاصر
2022-11-16
تهامي خلال حفل استقبال في ذكرى الثورة الجزائرية: سورية حاضرة دوماً في وجدان الجزائريين
2022-11-15
سورية تشارك في أولمبياد الروبوت العالمي بألمانيا
2022-11-15
محليات
وزير المالية يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون في المجالات المالية والجمركية
2022-11-17
تنظيم 30 ضبطاً تموينياً بحق مكاتب عقارية في السويداء
2022-11-17
ترميم مدرسة البيارات الغربية بريف تدمر
2022-11-17
محافظة دمشق تبدأ تنفيذ عقود الانتقال الإرثي لمالكي الأسهم التنظيمية لمناطق قنوات بساتين والقدم
2022-11-17
معرض فني في مدرسة بالحسكة من توالف البيئة
2022-11-17
الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات متفرقة فوق بعض المناطق
2022-11-17
هطولات مطرية في معظم المحافظات أعلاها 83 مم في طرطوس
2022-11-17
رياضة
اختتام بطولة حمص بالشطرنج للمخضرمين
2022-11-17
فضية وبرونزية لسورية في بطولة لبنان الدولية لكرة الطاولة
2022-11-17
ديوكوفيتش يتأهل إلى نصف نهائي البطولة الختامية للتنس
2022-11-16
إيقاف هداف برشلونة ليفاندوفسكي ثلاث مباريات
2022-11-16
الأحد القادم… عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر 2022
2022-11-16
فوز منتخب سورية بالكرة الطائرة على نظيره الفلسطيني في بطولة غرب آسيا للسيدات
2022-11-16
نادال يودع البطولة الختامية للتنس وألكاراز سينهي العام في صدارة التصنيف
2022-11-16
اقتصاد
مجلس الوزراء يوافق على مقترحات لدعم تسويق محصول الحمضيات
2022-11-17
وزير الصناعة من طرطوس: النهوض بالقطاع الصناعي لا بديل عنه في هذه الظروف
2022-11-17
المساحة المزروعة بالفول الأخضر في الحسكة تقارب ضعف المخطط له
2022-11-17
الذهب يرتفع 4 آلاف ليرة في السوق المحلية
2022-11-17
الموافقة على برنامج دعم تصدير مادة التفاح للموسم الحالي
2022-11-17
اجتماع لبحث آلية تطبيق برنامج الاعتمادية لمحصول الحمضيات في اللاذقية
2022-11-17
زراعة الحسكة: توقعات بتحسن واقع الثروة الحيوانية في الحسكة
2022-11-17
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الشريط الإخباري
على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ… مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون البيئي
وزير الصناعة من طرطوس: النهوض بالقطاع الصناعي لا بديل عنه في هذه الظروف
تسوية أوضاع أكثر من ألفي مطلوب في مدينة حماة والعملية مستمرة
فضية وبرونزية لسورية في بطولة لبنان الدولية لكرة الطاولة
الأحد القادم… إطلاق أيام التلقيح الوطنية لمتابعة الأطفال المتسربين
الموافقة على برنامج دعم تصدير مادة التفاح للموسم الحالي
مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون في المجال البيئي على هامش مؤتمر المناخ
الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات متفرقة فوق بعض المناطق
الرئيس الأسد يتلقى رسالة من سلطان عُمان هيثم بن طارق تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين
بانياس اليوم
2022-11-17
تصوير: غدير محمود
بانياس اليوم
2022-11-17
hadeil
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تصوير: غدير محمود
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