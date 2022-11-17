نيبينزيا: سمعة الدفاع الجوي الأوكراني سيئة ويضرب أهدافاً مدنية

نيويورك-سانا

كشف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن سمعة الدفاع الجوي الأوكراني سيئة، مشيراً إلى أنه يضرب أهدافاً مدنية بشكل أخرق ويزعم أنها تداعيات الضربات الروسية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله اليوم خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: إن الدفاع الجوي الأوكراني لطالما له سمعة سيئة منذ اللحظة التي أسقطت فيها طائرة مدنية روسية فوق البحر الأسود خلال مناورات عسكرية في تشرين الأول عام 2001 وهو ما أسفر عن وفاة 78 شخصاً كانوا على متنها مضيفاً: على مدى الأشهر الماضية نشاهد بانتظام لقطات عواقب ضرب الدفاع الجوي الأوكراني للمباني السكنية التي يخفون وراءها منظومات الدفاع الجوي في مدن مختلفة.

وأشار المندوب الروسي إلى أن محاولات التعامل مع بيانات وسائل الإعلام البولندية حول سقوط صاروخ على قرية بشيفدوف على أنها جراء ضربات الجيش الروسي هي افتراء لا أساس لها من الصحة، بينما أقرت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بأن الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات كانت على الأرجح السبب في الانفجارات في شرق بولندا.

وقال نيبينزيا: إنهم يحاولون بطريقة خرقاء إظهار أن ذلك من عواقب الضربات الروسية التي تلحقها أسلحتنا الدقيقة بالمنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية، وفي الوقت نفسه يلتزمون الصمت بشأن حقيقة أنه في حال إصابة مثل تلك الأسلحة لأي من المباني السكنية فلن يصبح لها أثر على الإطلاق.

وكانت وزارة الدفاع الروسية نفت في وقت سابق إطلاق القوات الروسية أي صواريخ باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية البولندية، ووصفت الأنباء عن سقوط صاروخ روسي في بولندا بأنه استفزاز متعمد، فيما رجح الرئيس البولندي أندريه دودا أمس أن يكون مصدر الصاروخ القوات الاوكرانية.

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