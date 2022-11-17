معرض فني في مدرسة بالحسكة من توالف البيئة

الحسكة-سانا

تضمن المعرض الفني الذي أقامته مديرية التربية في الحسكة بالتعاون مع دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطركية الروم الأرثوذكس في مدرسة الحسن بن الهيثم بمدينة الحسكة عدداً من اللوحات والأشغال اليدوية، باستخدام توالف البيئة وتدويرها لتكون لوحات فنية.

ولفت محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح خلال افتتاح المعرض إلى أهمية الأعمال المقدمة وما تعكسه من جهد مميز بذلته الكوادر الإدارية والتعليمية للوصول إلى هذه المرحلة من الإتقان في الأعمال واللوحات، مبيناً أنها تعكس أيضا إصرار التلاميذ على متابعة التحصيل العلمي في هذه المحافظة التي تعاني من وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي.

من جانبها بينت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أن المعرض جاء نتاجاً لمشروع النهوض بالنظافة الذي استمر على مدار عام كامل متضمنا حملات توعية في المدارس، شملت الكوادر الإدارية والتعليمية والتلاميذ للحفاظ على النظافة الشخصية والعامة داخل المدرسة وخارجها، للوصول إلى بيئة سليمة، وخاصة أن المدارس تشهد ازدحاماً كبيراً، مشيرة إلى أن الأعمال المقدمة واللوحات تحمل الكثير من رسائل التوعية وطرق الوقاية من خلال تدوير توالف ومخلفات البيئة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency