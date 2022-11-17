اجتماع لبحث آلية تطبيق برنامج الاعتمادية لمحصول الحمضيات في اللاذقية

اللاذقية-سانا

ركز اجتماع حول برنامج الاعتمادية لمحصول الحمضيات في محافظة اللاذقية اليوم على استكمال الإجراءات المتعلقة بتطبيق آلية تبدأ بتدقيق المساحات والإنتاج والتأهيل والترميم والإعمار للبساتين والمرحلة التسويقية، واعتماد المزارع والمراكز والشركات التسويقية.

وأوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن البرنامج يسهم بتسهيل تسويق الحمضيات، وضمان وصولها إلى مختلف دول العالم بمواصفات قياسية معتمدة، ومعايير جودة وعدم اقتصارها على دول الجوار، ما ينعكس إيجاباً بالحصول على إنتاج مميز وجهة تسويقية متمكنة، ومراكز فرز وتوضيب تعود بأسعار وريعية أفضل للفلاحين.

وأشار الوزير قطنا إلى أنه تم تعديل المعايير المتعلقة بالمساحات وأصبح يمكن لكل فلاح يطبق الممارسات الجيدة من مكافحة وتقليم وعناية والتزام بمواعيد القطاف، الدخول في برنامج الاعتمادية بعدما كان محصوراً بمن يملك مساحة تزيد على 15 دونماً.

وأعرب الوزير قطنا عن استعداد وزارة الزراعة لتوزيع الغراس مجاناً لكل فلاح يرغب باستبدال الأشجار الهرمة التي قل إنتاجها مع الالتزام بالخارطة الصنفية المعتمدة على مستوى المنطقة، والشروط الفنية المطلوبة، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت خارطة على مستوى كل منطقة وتوزيع الأصناف ودرجة النضج، حسب المعايير البيئية وخواص التربة وارتفاع المنطقة عن سطح البحر.

وأكد وزير الزرعة تأمين كميات كافية حالياً من الأسمدة الآزوتية لاحتياجات زراعة القمح سيبدأ توزيعها من خلال المصرف الزراعي اعتباراً من يوم الأحد القادم مع السعي لتوفير كميات إضافية، مبيناً أنه تمت إزالة كل المعوقات أمام القطاع الخاص، ليتمكن من استيراد الأسمدة الآزوتية واليوريا وبكميات مفتوحة، وطرحها في السوق إلى جانب الكميات التي توفرها الوزارة.

بدورهم طالب المشاركون في الاجتماع بوضع ضوابط ومواعيد لقطاف أصناف الحمضيات، ومراقبة عمل مراكز الفرز والتوضيب التي تعمل في التصدير للالتزام بالأصناف المحددة وجودتها حفاظاً على سمعة المنتج السوري لتحقيق استمرارية في عملية التصدير والمنافسة مع الدول المنتجة القريبة من سورية.

ودعا عدد من المصدرين في الاجتماع إلى ضرورة وجود مركز مختص لتجهيز البرادات المعدة للتصدير في اللاذقية فيما أعلن محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات الممكنة لتشغيل المركز المعتمد والتابع لفرع المؤسسة السورية للتجارة في نبع الرز ومشاركة كل الجهات المعنية في عملية فحص وترصيص البرادات.

حضر الاجتماع عدد من مديري الإدارات المركزية في الوزارة، ومديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع شركة سادكوب، والمؤسسة السورية للتجارة وممثلون عن اتحاد الفلاحين والمصدرين وغرفة الزراعة.

بسام الإبراهيم

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