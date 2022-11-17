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القضاء على أحد متزعمي تنظيم (داعش) في محافظة الأنبار

2022-11-17

بغداد-سانا

أعلن الأمن العراقي القضاء على أحد متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في بيان اليوم: “بناء على معلومات استخبارية دقيقة قضت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب على إرهابي من تنظيم (داعش)، كان يشغل منصب مسؤول التفخيخ في الرمادي، بعد أن حاول تفجير نفسه بقوات الجهاز داخل صحراء الحميرة في قضاء الرمادي”.

وأشار الجهاز إلى أن القوات العراقية تتابع ملاحقة ما تبقى من خلايا إرهابية مختبئة في الكهوف والصحارى بالمنطقة المذكورة.

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