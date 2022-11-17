مناقشة هموم ومشاكل الصناعيين في طرطوس

طرطوس-سانا

ركزت مداخلات صناعيي طرطوس خلال لقائهم وزير الصناعة زياد صباغ اليوم على ضرورة توحيد الجهود لإيجاد الأرضية القانونية والتشريعية التي تتناسب مع مستلزمات القطاع الصناعي بشكل عام.

وأكد عدد من الصناعيين من مختلف القطاعات الإنتاجية خلال اللقاء الذي أقيم في مبنى المحافظة ضرورة إيجاد تشريعات قانونية داعمة للصناعي وتأمين مستلزمات الانتاج كافة، وفي مقدمتها المشتقات النفطية ووضع خطط استراتيجية بالتنسيق بالتشاركية ما بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب تلك الصناعات، لأنهم الأقدر على تقديم رؤية عامة لما تحتاجه الصناعات المحلية لتحقيق تنمية مستدامة والتنسيق بين مختلف الوزارات، لكون الكثير من الصناعات ترتبط طبيعة عملها بأكثر من وزارة مع توفير البنى التحتية وتقديم المحفزات للصناعيين عبر تقديم قروض داعمة.

وفي معرض رده على طروحات الصناعيين أوضح الوزير صباغ أنها قيمة، وهناك معالجة حالية لبعضها، مشدداً على ضرورة خلق التوازن بين الحقوق والواجبات، مستعرضاً معايير وأسس إشادة مدن صناعية كبرى وضرورة المحافظة على الأراضي الزراعية لضمان واستمرار الإنتاج الزراعي.

بدوره محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل الذي حضر اللقاء تحدث عن آلية توزيع المحروقات بالمحافظة على القطاعات وفق الأولوية وبحسب المتوافر، مثنياً على دور الصناعي والصناعات المحلية الداعمة للاقتصاد الوطني.

أمين فرع الحزب محمد حسين نوه بدور الصناعيين الذين عملوا بإصرار وتصميم رغم الظروف الصعبة دعماً للاقتصاد الوطني.

وأكد عدد من الصناعيين في لقاءات خاصة مع سانا ضرورة تسهيل عملية استيراد المواد الأولية اللازمة للإقلاع بالمنشآت الصناعية واستمرارها، ولفت ناصر سليمان رئيس غرفة الملاحة وصاحب منشأة صناعية حديثة إلى أهمية الموافقة على تطبيق ما يعرف بالإدخال المؤقت أسوة بالكثير من الدول وفق أنظمة جمركية تضبط هذه العملية، مما يسهم بتخفيض كلف الإنتاج على المواد الأولية ويمكن الصناعي السوري من تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية ومنافسة السلع والصناعات العالمية.

بدوره الدكتور فراس العبود صاحب إحدى المنشآت الصناعية الدوائية أوضح أهمية توحيد جهود الصناعيين بشكل فعلي وتحقيق التنوع الصناعي بالساحل السوري وعدم حصره بالمنشآت السياحية مع إمكانية الاستفادة من طلاب وخريجي المعاهد الصناعية عبر تدريبهم في مختلف المنشآت لتغيير ثقافة العمل وعدم حصرها بالجانب الإداري الحكومي.

فاطمة حسين

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