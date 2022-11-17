هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب جزيرة سومطرة

جاكرتا-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب جزيرة سومطرة بأندونيسيا.

وذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن الهزة وقعت على عمق 32.3 كيلومتراً تحت سطح الأرض من الجزيرة الواقعة أقصى غربي الجزر الأندونيسية من دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية أو صدور تحذيرات من موجات مد عاتية (تسونامي).

يُذكر أن إندونيسيا غالباً ما تكون عرضة للهزات الأرضية لأنها تقع في منطقة تسمى حلقة النار في المحيط الهادئ تكثر فيها الزلازل والهزات.

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