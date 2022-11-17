غولياش: اتهامات كييف لروسيا بإطلاق صواريخ على بولندا غير مسؤولة

بودابست-سانا

قال مدير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري غيرغلي غولياش: إن النظام الأوكراني “تصرف بشكل غير مسؤول” حين ألقى باللوم على روسيا في حادثة الصواريخ التي سقطت شرق بولندا.

وأضاف غولياش حسب ما نقلت قناة روسيا اليوم عنه: إن “الأوكرانيين مسؤولون عن حقيقة أن رئيسهم تصرف بشكل غير مسؤول وألقى باللوم على موسكو على الفور في هذا الحادث”، مطالباً أوكرانيا وروسيا بضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

وكانت وسائل إعلام بولندية تحدثت بالأمس عن سقوط صاروخين على أراضي البلاد بالقرب من الحدود الأوكرانية، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية توجيه أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية من قبل قواتها المسلحة، معتبرة أن “تصريحات المسؤولين البولنديين بشأن مزاعم سقوط صواريخ روسية على أراضيهم هي استفزاز كبير بغرض التصعيد”.

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