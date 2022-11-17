الحرارة حول معدلاتها غداً وفرصة لهطل زخات مطرية غزيرة على المناطق الساحلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً، مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، وخاصة في المناطق الساحلية.

وليلاً يكون الجور بارداً بشكل عام ويحذر من حدوث الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في أغلب المناطق الداخلية، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 19/ 9 المنطقة الجنوبية 18/ 11 المنطقة الجبلية 10/ 5 المنطقة الوسطى 20/ 8 المنطقة الساحلية 21/14 المنطقة الشمالية 18/9 منطقة الجزيرة 21/9 المنطقة الشرقية 18/13 منطقة البادية 18/10

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