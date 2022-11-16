مقتل 12 شخصاً على الأقل في هجوم مسلح على قرويين بنيجيريا

أبوجا-سانا

أعلنت السلطات النيجيرية اليوم مقتل 12 شخصاً على الاقل بهجوم مسلح على قرية مايكاتاكو في ولاية بلاتو شمال البلاد.

ونقلت رويترز عن حاكم الولاية سيمون باكو لالونغ قوله في تصريح اليوم: إن “مسلحين مجهولين هاجموا القرية وقتلوا 12 شخصاً على الأقل بهدف الضغط على المزارعين والاستيلاء على موارد الأراضي”، مشيراً إلى أن الهجمات المتزايدة وتدمير المحاصيل الزراعية وسرقة المواشي والممتلكات الأخرى في الولاية “أصبحت مقلقة وتحتاج إلى حل”.

وكانت أكثر من عشرين امرأة قتلن على يد إرهابيي “بوكو حرام” شمال شرق نيجيريا الأسبوع الماضي.

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