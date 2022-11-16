أوليانوف: واشنطن تتنصل من التزاماتها بإقامة منطقة شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل

فيينا-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الولايات المتحدة تتنصل من التزاماتها بإقامة منطقة شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن أوليانوف قوله في كلمة أمام الجلسة الثالثة للمؤتمر المنعقد بشأن إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل في العاصمة النمساوية: إن “واشنطن تتهرب من التزاماتها الواردة في مبادرة عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكل أنواع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط”، داعياً واشنطن إلى إعادة النظر في نهجها.

وأضاف أوليانوف: إن “الأهداف والغايات للمبادرة تبقى سارية المفعول إلى أن يتم تنفيذها بالكامل، وعلاوة على ذلك فإن العمل الذي تم تنفيذه وإن لم يتكلل بالنجاح فقد أثبت أن الحوار أمر ممكن ومطلوب”.

وكان مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية اعتمد في عام 1995 قرارا بتمديد المعاهدة وبإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

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