عبد اللهيان يحذر من تداعيات الحسابات الخاطئة لأمريكا والغرب

طهران-سانا

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من تداعيات الحسابات الخاطئة لأمريكا والغرب خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذرية الدولية.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيرته في جنوب افريقيا نالدي باندور اليوم: “نحذر من التداعيات السلبية المترتبة على الحسابات الخاطئة والاجراءات غير البناءة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذرية الدولية”.

وأشار عبد اللهيان إلى رغبة وإرادة إيران وجنوب افريقيا في اتخاذ خطوات كبيرة لتطوير التعاون الثنائي بينهما.

من جانبها أكدت وزيرة خارجية جنوب افريقيا دعم بلادها المفاوضات الدبلوماسية حول الملف النووي، متطلعة إلى مواصلة التزام الأطراف جميعاً بالتعهدات وحسم هذه العملية بنجاح، وبما يؤدي إلى رفع الحظر عن إيران.

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