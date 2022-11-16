الوزير سالم: تنمية الصادرات عبر تحريك عجلة الصناعة

دمشق-سانا

أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أهمية العمل على تنمية الصادرات عبر تحريك عجلة الصناعة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها عبر استثمار الموارد والمواد المحلية وتأمين متطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار الوزير سالم خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للجنة الوطنية السورية للغرفة الذي عقد اليوم في فندق الشيراتون بدمشق إلى أهمية الدور الذي تقوم به غرفة التجارة الدولية سورية في تنشيط الاقتصاد الوطني كونها البوابة الأكبر مع العالم، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها العالم حالياً، لافتاً إلى الدور الإيجابي والكبير للمصارف الخاصة.

بدوره أكد رئيس الغرفة ناجي شاوي أن مجتمع الأعمال السوري اتسم بالحيوية رغم المصاعب وبقي صامداً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية واستمر بالتواصل مع أصحاب المصلحة والقرار على المستوى الوطني عن طريق المشاركة في المؤتمرات الدولية واللجان التقنية المتخصصة.

يشار إلى غرفة التجارة الدولية سورية هي اللجنة الوطنية السورية لدى غرفة التجارة الدولية، وهي واحدة من بين أكثر من 130 لجنة وطنية حول العالم، تتبنى منذ تأسيسها عام 1987 رؤية كل الخطوات والتحديثات في عالم الأعمال المعتمدة من غرفة التجارة الدولية العالمية التي تأسست في باريس عام 1919 سعياً منها للنمو بالاقتصادات المحلية.

لؤي حسامو

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency