30 عملاً فنياً احتفاء بأعياد تشرين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
في المؤتمر الدولي لرعاية الطفولة المبكرة… طباع يبحث مع عدد من وزراء التربية تعزيز التعاون التربوي
2022-11-16
طلبة سورية في مصر: الحركة التصحيحية نقطة تحول استراتيجي في تاريخنا المعاصر
2022-11-16
تهامي خلال حفل استقبال في ذكرى الثورة الجزائرية: سورية حاضرة دوماً في وجدان الجزائريين
2022-11-15
سورية تشارك في أولمبياد الروبوت العالمي بألمانيا
2022-11-15
ما بنود بيان الوفد السوري في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ؟
2022-11-15
الوزير طباع: رعاية الطفولة المبكرة من أولويات عمل الحكومة السورية
2022-11-15
بمشاركة سورية… افتتاح الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام في دولة الإمارات
2022-11-15
محليات
عودة خدمة الإنترنت إلى دير الزور
2022-11-16
عودة خدمة الإنترنت إلى حلب بعد إصلاح الكبل الضوئي
2022-11-16
هوى بحري.. مبادرة لإحياء الكورنيش الغربي في اللاذقية
2022-11-16
قوى فلسطينية بذكرى التصحيح: سورية حققت الانتصار بفضل شعبها وتضحيات جيشها
2022-11-16
لا تحليها زيادة… حملة توعية صحية حول مضار السكر الأبيض
2022-11-16
تستهدف غرس 500 شجرة… حملة تشجير في منطقة طريق المطار بريف دمشق
2022-11-16
معرض للصناعات المهنية اليدوية في دير عطية بريف دمشق
2022-11-16
رياضة
إيقاف هداف برشلونة ليفاندوفسكي ثلاث مباريات
2022-11-16
الأحد القادم… عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر 2022
2022-11-16
فوز منتخب سورية بالكرة الطائرة على نظيره الفلسطيني في بطولة غرب آسيا للسيدات
2022-11-16
نادال يودع البطولة الختامية للتنس وألكاراز سينهي العام في صدارة التصنيف
2022-11-16
بالمركز الثالث.. منتخب سورية لكرة القدم ينهي مشاركته ببطولة غرب آسيا لتحت 23 عاماً
2022-11-15
استثمارات الأندية وتأمين مصادر تمويل لها أبرز مطالب المؤتمر السنوي لفرع الاتحاد الرياضي بدرعا
2022-11-14
المنتخب الألماني يعلن تغيب لاعبه تير شتيغن جراء الإصابة
2022-11-14
اقتصاد
افتتاح وحدة إنتاجية جديدة للشركة العامة للألبسة الجاهزة بريف طرطوس
2022-11-16
بدء استلام محصول التبغ من المزارعين في ريف حمص
2022-11-16
مصرف التسليف يبدأ باستقبال طلبات القروض من ذوي الدخل المحدود بكفالة وثيقة تأمين ويمنح عدداً منها
2022-11-16
الموافقة على برنامج دعم استبدال أشجار الحمضيات الهرمة بأشجار حديثة
2022-11-16
197 ألف غرسة مثمرة جاهزة للبيع بأسعار مخفضة في درعا
2022-11-16
الزراعة: نحو 6 آلاف هكتار زيادة في خطة زراعة النباتات الطبية والعطرية للموسم القادم
2022-11-16
هل يضمن (سجل المتجر) حقوق الملكية التجارية والصناعية؟
2022-11-16
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