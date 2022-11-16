بيسكوف: لا علاقة لروسيا بالحادث الذي وقع في بولندا

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه لا علاقة لروسيا بالحادث الذي وقع في بولندا، وأنه ليس هناك أي علاقة أيضاً للضربات التي تنفذها روسيا بأوكرانيا بذلك.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله: “لم يكن هناك سبب للتصعيد، والبولنديون لديهم كل الوسائل الممكنة للإبلاغ الفوري أن الشظايا تعود لصاروخ إس-300 الأوكراني وحينها سيفهم كل الخبراء أننا نتحدث عن صاروخ ليس مرتبطا بالقوات الروسية”، مبيناً أننا شهدنا رد فعل هستيرياً آخر مسعوراً للروسوفوبيا والذي لم يكن مستنداً على معطيات حقيقية.

وأوضح بيسكوف أنه لا ينبغي التسرع في التقييمات والتصريحات التي يمكن أن تصعد الموقف ولا سيما في مثل هذه اللحظات الحاسمة، لافتاً إلى أن الموقف الأمريكي إزاء هذا الحادث كان أكثر اتزاناً وكان مخالفاً للمواقف الأخرى التي اتسمت بالهيستيريا مثل الموقف البولندي وموقف عدد آخر من الدول.

وكان رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف أكد في وقت سابق اليوم أن التهم الموجهة لروسيا بشأن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية لا أساس لها، وتصرف الانتباه عن الجرائم التي ارتكبها نظام كييف.

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