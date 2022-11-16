خطاب يخسر أمام الساحل في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

حماة-سانا

خسر فريق خطاب أمام الساحل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت اليوم على أرض الملعب الصناعي بحماة ضمن الجولة الأخيرة من ذهاب دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للرجال لصالح المجموعة الرابعة.

وهذه هي الخسارة الأولى لخطاب في الدوري هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل، فيما حقق الساحل فوزه الثاني مقابل ثلاثة تعادلات.

وكان عمال حماة فاز أمس على مورك 5/ صفر في افتتاح الجولة الأخيرة من منافسات هذه المجموعة.

ويتصدر خطاب ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، يليه الساحل ثانياً بتسع نقاط، ثم عفرين ثالثاً بثماني نقاط من أربع مباريات، ثم الجهاد رابعاً بخمس نقاط، ثم عمال حماة خامساً بأربع نقاط، فيما يحتل مورك المركز الأخير بنقطة واحدة.

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