الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي لديها

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم السفير البولندي في موسكو كرزيستوف كراجيفسكي على خلفية المزاعم البولندية بسقوط صاروخ روسي داخل أراضيها.

ونقلت روسيا اليوم عن المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا قولها على قناتها في تيليغرام: تم استدعاء السفير البولندي إلى وزارة الخارجية الروسية.

وفي بيان للخارجية صدر في وقت سابق اليوم وصفت الوزارة رد الفعل العلني لعدد من دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” على حادثة الصاروخ بـ “المشين”،حيث نشرت وسائل الإعلام الأجنبية مزاعم كاذبة بأن روسيا تقف وراء سقوط صاروخ على بولندا دون الرغبة في فهم وإيضاح الوضع.

ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية فإن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ روسية هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.

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