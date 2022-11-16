روسيا تدرج 52 سياسياً وقيادياً إيرلندياً على قائمة العقوبات

موسكو-سانا

أدرجت روسيا 52 قيادياً وسياسياً من إيرلندا، بينهم رئيس الوزراء مايكل مارتن وعدد من الوزراء على قائمة العقوبات، ومنعتهم دخول البلاد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم: “رداً على نهج الحكومة الإيرلندية المعادي لروسيا والتي تدعم دون قيد أو شرط الإجراءات التقييدية أحادية الجانب للاتحاد الأوروبي ضد المواطنين الروس في محاولة عزل بلادنا دوليا تم اتخاذ قرار بإدراج 52 ممثلاً للقيادة والسياسة الإيرلندية على قائمة حظر الدخول الروسية”.

وشملت القائمة رئيس الوزراء مارتن ونائبه ليو فرادكا ووزير الخارجية والدفاع سايمون كوفيني والمدعية العامة هيلين ماكينتي ووزير الخزانة باسكال دونوهوي وعدداً من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف البيان: إن إيرلندا التي تتصرف وفقاً لإملاءات بروكسل تشن حملة دعاية عدوانية مناهضة لروسيا، وقد تم اعتماد نهج يحد من التعاون الثنائي على نحو يضر بمصالحها الخاصة.

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