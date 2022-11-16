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الرئيس الأسد يتلقى رسالة من سلطان عُمان هيثم بن طارق تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين

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الرئيس الأسد يتلقى رسالة من سلطان عُمان هيثم بن طارق تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين

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