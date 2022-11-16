الدفاع الروسية: الصاروخ الساقط على الأراضي البولندية من منظومة القوات الجوية الأوكرانية

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغور كوناشينكوف أن حطام الصاروخ الذي سقط فوق بلدة بولندية، هو من منظومة القوات الجوية الأوكرانية.

وقال كوناشينكوف في تصريح للصحفيين في موسكو اليوم: إن صور الحطام الذي عثر عليه في محيط بلدة برزيودوف حددها المتخصصون الروس في المجمع الصناعي العسكري بشكل لا لبس فيه على أنها أجزاء من صاروخ إس 300 تابع للقوات الجوية الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية نفت في وقت سابق إطلاق القوات الروسية أي صواريخ باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية البولندية، ووصفت الحادث بأنه “استفزاز متعمد”، فيما قال الرئيس البولندي أندريه دودا: إنه لا توجد معلومات دقيقة عن هوية الصاروخ.

في سياق متصل أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن حلف الناتو والشركاء في مجموعة السبع الكبار اليوم بأن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية.

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