إصابة 5 فلسطينيين خلال اقتحام مستوطنين في طولكرم ونابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال اليوم خلال اقتحام مستوطنين إسرائيليين اليوم بلدتي دير شرف غرب مدينة نابلس، وبيت ليد شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مستوطنين اقتحموا بلدة دير شرف واعترضوا شاحنة يقودها مسن 72 عاماً، وأنزلوه عنوة منها ونكلوا به ما تسبب بإصابته بجروح ورضوض، كما قاموا بإحراق الشاحنة.

واقتحم مستوطنون بلدة بيت ليد في طولكرم، وأوقفوا سيارة أحد الفلسطينيين واعتدوا عليه وعلى أولاده الثلاثة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح كما حطموا زجاج السيارة.

وفي السياق ذاته اقتحم مستوطنون بلدة عصيرة القبلية في نابلس، واستولوا على قطعة أرض وأحاطوها بأسلاك شائكة.

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