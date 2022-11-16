درعا.. أسلحة وذخائر من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش) في حي طريق السد

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
تهامي خلال حفل استقبال في ذكرى الثورة الجزائرية: سورية حاضرة دوماً في وجدان الجزائريين
2022-11-15
سورية تشارك في أولمبياد الروبوت العالمي بألمانيا
2022-11-15
ما بنود بيان الوفد السوري في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ؟
2022-11-15
الوزير طباع: رعاية الطفولة المبكرة من أولويات عمل الحكومة السورية
2022-11-15
بمشاركة سورية… افتتاح الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام في دولة الإمارات
2022-11-15
بمشاركة سورية.. افتتاح معرض هافانا الدولي بدورته الثامنة والثلاثين
2022-11-15
السفير صباغ: التلاعب بقواعد العمل داخل الأمم المتحدة ممارسة ثابتة للغرب في استهداف دول لا تسير في ركب أجنداته السياسية
2022-11-14
محليات
حمص.. تدشين نصب تذكاري للشهداء في حي الزهراء بمناسبة ذكرى الحركة التصحيحية
2022-11-16
السورية للبريد: استخراج أكثر من 1.261 مليون وثيقة رسمية خلال تسعة أشهر
2022-11-16
انقطاع خدمة الإنترنت في دير الزور جراء عطل بكابل ضوئي رئيسي
2022-11-16
انتهاء أعمال صيانة المعهد الصحي في مدينة الحسكة
2022-11-16
دوريات حماية المستهلك في درعا تكثف حملات الرقابة على محطات الوقود
2022-11-16
انقطاع خدمة الإنترنت عن محافظة حلب جراء عطل فني بالكبل المحوري
2022-11-16
بتكلفة 40 مليار ليرة.. المشاريع المائية في حماة تبدأ بإنشاء محطة معالجة صوران
2022-11-16
رياضة
نادال يودع البطولة الختامية للتنس وألكاراز سينهي العام في صدارة التصنيف
2022-11-16
بالمركز الثالث.. منتخب سورية لكرة القدم ينهي مشاركته ببطولة غرب آسيا لتحت 23 عاماً
2022-11-15
استثمارات الأندية وتأمين مصادر تمويل لها أبرز مطالب المؤتمر السنوي لفرع الاتحاد الرياضي بدرعا
2022-11-14
المنتخب الألماني يعلن تغيب لاعبه تير شتيغن جراء الإصابة
2022-11-14
فوز النبك على العربي في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2022-11-14
تشكيل الجهازين الفني والإداري لفريق شهبا بكرة القدم
2022-11-14
منتخب سورية للكرة الطائرة للسيدات يشارك في بطولة غرب آسيا
2022-11-14
اقتصاد
افتتاح الوحدة الإنتاجية الثانية عشر للألبسة الجاهزة (وسيم) في جنينة رسلان بريف طرطوس
2022-11-16
197 ألف غرسة مثمرة جاهزة للبيع بأسعار مخفضة في درعا
2022-11-16
الزراعة: نحو 6 آلاف هكتار زيادة في خطة زراعة النباتات الطبية والعطرية للموسم القادم
2022-11-16
هل يضمن (سجل المتجر) حقوق الملكية التجارية والصناعية؟
2022-11-16
تراجع أسعار الذهب
2022-11-16
مشاريع الري في دير الزور تسهم بإعادة دوران عجلة الإنتاج الزراعي
2022-11-16
بدء توزيع الدفعة الثالثة من تعويضات المتضررين من الحرائق بحمص
2022-11-16
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درعا.. أسلحة وذخائر من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش) في حي طريق السد
2022-11-16
أسلحة وذخائر من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش)
2022-11-16
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