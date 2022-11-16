الصين: سياساتنا متسقة وتهدف لتوفير المزيد من الاستقرار للعالم

بكين- سانا

أكد نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان أن السياسات الرئيسية للحزب الشيوعي الصيني وللحكومة الصينية ستظل متسقة للغاية، وهذا من شأنه توفير المزيد من اليقين والاستقرار للعالم.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله في تصريحات فيديو خلال كلمته بمراسم افتتاح منتدى بلومبيرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة: “يتعين على الدول العمل معاً لضمان تحقيق الأمن المشترك والسعي نحو تحقيق المنفعة المتبادلة ودفع الابتكار”، داعياً إلى تطبيق مبادرة الأمن العالمي للحد من قصور السلام والأمن وإلى تعميق التعاون عالي الجودة في إطار الحزام، والطريق وتعزيز مبادرة التنمية العالمية.

وأشار وانغ إلى مساعي الصين الحثيثة لتحقيق الازدهار المشترك ومواصلتها تعميق الانفتاح رفيع المستوى، والتمسك بمسار التنمية السلمية، والمساواة بين جميع الدول بغض النظر عن حجمها وقوتها وثروتها.

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