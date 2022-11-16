سفوبودا: واشنطن المستفيد الأكبر من استمرار الحرب في أوكرانيا

براغ-سانا

أكد وزير الخارجية التشيكي السابق تسيريل سفوبودا أن المستفيد الأكبر من استمرار الحرب في أوكرانيا هي الولايات المتحدة، فيما الخاسر الأكبر هو أوروبا.

وأشار سفوبودا في حديث لموقع أوراق برلمانية الالكتروني التشيكي إلى أن ما يجري حالياً هو صراع بين روسيا وحلف الناتو وأن هذه الحرب أظهرت أن تبعية أوروبا لواشنطن ازدادت بسبب حاجتها لشراء المزيد من الأسلحة والغاز المضغوط منها.

وأوضح سفوبودا أنه لا يمكن لأوروبا مهما فعلت أن تستغني عن الغاز الروسي مبيناً أن الولايات المتحدة نفسها تعترف أنها غير قادرة على تزويد أوروبا كلها بالغاز المضغوط ولهذا فإن الغاز الأمريكي لا يمكن أن يكون بديلاً كاملاً عن الغاز الروسي.

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