هطولات مطرية غزيرة متوقعة وتحذير من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترةمن السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، محذرة من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة والوديان وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعة الهبات 60 كم بالساعة أحياناً وخاصة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً.. تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وخاصة في المناطق الساحلية، ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام، ويحذر من حدوث الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في أغلب المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الأربعاء الخميس الجمعة دمشق 18 / 10 19 / 9 20 /10 القنيطرة 16 / 9 17 / 9 18 / 10 درعا 19 / 10 20 / 9 21 / 10 السويداء 16 /10 18 / 10 19/ 10 حمص 18 / 7 19 / 8 20 / 8 حماة 20 / 9 20/ 9 21 / 10 الحسكة 21 / 10 21 / 10 22 /11 اللاذقية 19 / 15 20 / 15 20 /15 طرطوس 21 / 14 22 / 14 23 / 15 حلب 19/ 4 19 /5 19 / 5 ادلب 18 / 10 18/ 10 19/ 9 دير الزور 19 / 12 19/ 12 20 / 12 الرقة 18 / 12 17 / 11 19 /11

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