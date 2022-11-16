بتكلفة 40 مليار ليرة.. المشاريع المائية في حماة تبدأ بإنشاء محطة معالجة صوران

حماة-سانا

بدأ فرع الشركة العامة للمشاريع المائية بحماة إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي في المنطقة الوسطى بتكلفة تتجاوز 40 مليار ليرة في مدينة صوران بالريف الشمالي.

وقال المهندس نبوغ ابراهيم مدير فرع الشركة في تصريح لمراسل سانا إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بصوران تعد أكبر مشروع إنشائي حالي بالمنطقة الوسطى وتمتد على مساحة 4 هكتارات، لافتاً إلى أن فرع الشركة امن كافة مستلزمات العمل الفني والإنشائي للمشروع من مواد بيتونية ومعدنية وتجهيزات كهربائية وميكانيكة لإنجاز المشروع الذي سيستمر العمل به لمدة سنتين تقريباً.

عيسى حمود

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