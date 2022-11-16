إصدار طابع تذكاري بمناسبة الذكرى الـ 52 للحركة التصحيحية

دمشق-سانا

أصدرت المؤسسة السورية للبريد طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للحركة التصحيحية المجيدة.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يمكن لهواة جمع الطوابع والراغبين باقتنائه الحصول عليه من مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات.

وتحتفي سورية في السادس عشر من تشرين الثاني من كل عام بذكرى الحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد عام 1970، والتي حققت لسورية نهضة كبيرة شملت مختلف جوانب الحياة.

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