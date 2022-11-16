منح تراخيص لـ 22 مؤسسة ووكالة سياحة وسفر في درعا

درعا-سانا

منحت مديرية سياحة درعا الترخيص النهائي والسجل السياحي لـ 22 مؤسسة ووكالة متخصصة بتنظيم الرحلات السياحية والسفر خلال العام الحالي .

وأوضح مدير السياحة ياسر السعدي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن العدد الإجمالي لوكالات ومؤسسات السياحة و السفر في درعا ارتفع إلى 75 مؤسسة ووكالة نصفها يعمل بشكل فعلي و الباقي يحتاج لإعادة تأهيل كونه تضرر جراء الحرب الإرهابية على سورية، مبيناً أن هذه التراخيص الجديدة دليل إلى بدء حالة التعافي التي يشهدها قطاع السياحة في درعا.

وأضاف إن المؤسسات تعمل على تنظيم رحلات سياحية داخلية و خارجية واستقدام المجموعات السياحية وقطع وحجز تذاكر الطيران.

وبين مدير السياحة أن العام الحالي شهد استقبال 77 مجموعة سياحية لزيارة مدينة بصرى الشام التاريخية بعدد إجمالي 400 سائح و سائحة من جنسيات مختلفة .

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