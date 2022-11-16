سورية تشارك في أولمبياد الروبوت العالمي بألمانيا

دورتموند-سانا

تشارك سورية في الأولمبياد العالمي للروبوتيك الذي يقام في مدينة “دورتموند” الألمانية خلال الفترة ما بين 16 و 20 من شهر تشرين الثاني الجاري بمشاركة 2275 متسابقاً ومتسابقة موزعين على 365 فريقاً يمثلون 73 دولة وذلك تحت عنوان “روبوتي صديقي.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن فريق الأولمبياد السوري المشارك في هذا الأولمبياد يضم كلاً من “وليد شيباني وسامي معروف وكريم ماضي والمدرب عبد الرحمن حوراني”، وذلك ضمن مسابقة مهمات الروبوت للفئة العليا.

وأشارت الهيئة إلى أن الخبرات العلمية السورية بالروبوتيك ستكون حاضرة أيضاً في هذا الأولمبياد العالمي من خلال الدكتور مهيب النقري الذي تم اختياره ضمن لجنة تحكيم مسابقات مبدعي المستقبل للفئة العليا وكذلك الدكتور المهند مكي الذي سيشارك بتحكيم مسابقات مهندسي المستقبل.