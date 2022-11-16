الدوما الروسي: من المتوقع أن تكون قوات كييف متورطة في انفجار بولندا

موسكو-سانا

أكد نائب مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت أن القوات الأوكرانية قد تكون متورطة في الانفجار الذي وقع شرق بولندا للاستفادة من الاستفزازات لاستدراج دول حلف شمال الاطلسي (الناتو) إلى مواجهة روسيا.

ونقلت روسيا اليوم عن شيريميت قوله: “إن روسيا تمتلك أسلحة فائقة الدقة، حيث يتم استبعاد أي استهداف لأهداف على أراضي بولندا” مشيراً إلى أن ما يحدث هو استفزاز رخيص تخطط له القوات الأوكرانية غرضه جر دول الناتو رسمياً إلى النزاع في أوكرانيا بحيث يمكن تنفيذ الهجوم بصواريخ سوفيتية لا تزال في الخدمة مع القوات الأوكرانية.

ووفقاً لشيريميت فمن الممكن أيضاً أن تكون القوات الأوكرانية قد هاجمت الحدود مع بولندا بموافقة أجهزة المخابرات الغربية ليكون لدى الناتو رسمياً سبب لإرسال قواته إلى أراضي أوكرانيا لافتاً إلى أن الناتو يسعى لإضفاء الشرعية على أفعاله على الأراضي الأوكرانية من أجل إضفاء الشرعية على العدوان على روسيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في وقت سابق أن ادعاءات وسائل إعلام ومسؤولين بولنديين حول سقوط صواريخ روسية في منطقة برزيودوف البولندية القريبة من حدود أوكرانيا هي استفزاز متعمد موضحة أن الحطام الذى نشر في وسائل الإعلام من مسرح الأحداث في بولندا لا علاقة له بالأسلحة الروسية.

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