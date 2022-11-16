الدفاع الروسية: الادعاءات حول سقوط صواريخ روسية في بولندا استفزاز متعمد

موسكو-سانا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن ادعاءات وسائل إعلام ومسؤولين بولنديين حول سقوط صواريخ روسية في منطقة برزيودوف البولندية القريبة من حدود أوكرانيا هي استفزاز متعمد.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن وزارة الدفاع الروسية نفت أن تكون قواتها المسلحة استهدفت أي مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية، موضحة أن الحطام الذي نشر في وسائل الإعلام من مسرح الأحداث في بولندا لا علاقة له بالأسلحة الروسية.

واعتاد الغرب مرارا وتكرارا على اتهام روسيا عبر وسائل الإعلام بفبركات غير صحيحة، زاعما أنها من أفعال الجيش الروسي، في وقت تحمل فيه روسيا حلف شمال الأطلسي “الناتو” المسؤولية عن ممارسة التضليل الإعلامي ضدها في دول أوروبا، ولا سيما بعد حملة البروباغندا الأخيرة حول هجوم روسي مزعوم لأوكرانيا وما سبقها من حملات تصعيد استفزازية سياسية وعسكرية قرب الحدود الروسية وكلها بهدف “شيطنة” روسيا وقولبة الرأي العام الأوروبي والأمريكي ضدها.

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