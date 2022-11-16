مدفيديف: روسيا ستنتزع ممتلكات من يقدم على مصادرة أصولها المالية

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن بلاده سوف تضطر إلى انتزاع ممتلكات الشركات من الدول التي ستقدم على مصادرة أصولها الأجنبية بعد قرار الأمم المتحدة.

ونقلت روسيا اليوم عن مدفيديف قوله: “إذا تم اتخاذ إجراءات وطنية بشأن سرقة الأصول الروسية بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسحب الأموال من قبل الدول من مكان معروف، فلن يكون أمامنا خيار غير سحب الأموال بشكل نهائي من ممتلكات مستثمري القطاع الخاص من هذه البلدان، على الرغم من أنهم ليسوا مسؤولين عن الحمقى من حكوماتهم”.

وأشار مدفيديف إلى حقيقة أن هذه المصادفة سعيدة بالأموال والممتلكات الثمينة الأخرى في روسيا، وهي تزيد قليلاً على 300 مليار دولار، وهي تكفي للتعويض عما سرق من روسيا.

وتبنت أمس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية مشروع قرار بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بكييف نتيجة للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.