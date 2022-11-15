مجلس الشعب في ذكرى التصحيح: إعادة الإعمار وبناء سورية المتجددة ضرورة ملحة لاستعادة دورها الوطني والقومي

دمشق-سانا

أكد مجلس الشعب أن الحركة التصحيحية المجيدة أرست أسس نهضة شاملة طالت مختلف جوانب الحياة في سورية، والشعب العربي السوري مصمم على صون سيادته ووحدته الوطنية.

وجاء في بيان أصدره المجلس بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للحركة التصحيحية المجيدة: إن الشعب السوري الأبي أثبت يوماً بعد يوم من خلال وفائه وتضحياته ووحدته الوطنية الناجزة أنه يجدد ويستعيد دائماً صور ملامح التصحيح من خلال التصدي لكل من يحاول النيل من سيادة بلده وأرضه واستقلاله، وذلك من خلال التحامه مع جيشه الباسل.

ولفت المجلس إلى أن الحركة التصحيحية التي فجرتها قواعد حزب البعث العربي الاشتراكي بقياده القائد المؤسس حافظ الأسد أرست أسس قيام نهضة شاملة طالت مختلف جوانب الحياة، وحققت سورية من خلالها قفزات واسعة على الصعد كافة، وأن السيد الرئيس بشار الأسد استكمل مسيرة ونهج التصحيح في العمل على تمكين سورية من إعادة الإعمار، وبناء سورية الجديدة للمضي قدماً في دورها الوطني والقومي الفاعل.

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