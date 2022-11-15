قوات الاحتلال تعتقل طفلاً فلسطينياً في جنين

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم طفلاً فلسطينياً غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين غرب المدينة، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت طفلاً فلسطينياً.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي سياق ذي صلة اعتدى مستوطنون اسرائيليون اليوم على ممتلكات للفلسطينيين في مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال قرية حارس غرب المدينة واعتدوا على مركبات الفلسطينيين ما أدى إلى تضررها.

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