حملة التقصي عن السرطان في حمص تستهدف 11016 شخصاً

حمص-سانا

تتواصل التحضيرات في محافظة حمص على عدة مستويات لانطلاقة الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان، تحت شعار “وعيك هو قوتك”، والتي ستنطلق خلال أيام في المحافظة.

وذكر البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان في سورية الذي ينظم الحملة في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الحملة تستهدف إجراء فحوصات مجانية وفقاً لبروتكول المسح الموحد لـ 11016 شخصاً.

وأشار البيان إلى أن الحملة تستهدف الرجال البالغين من العمر 50 عاماً فما فوق للتقصي عن سرطان البروستات، والنساء اللواتي بلغن الـ 40 عاماً فما فوق للتقصي عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وستشارك فيها مجموعة كبيرة من العاملين في الرعاية الصحية من أطباء مختصين وممرضين وقابلات وفنيين مختصين في الأشعة، إلى جانب عدد كبير من المتطوعين وبمشاركة جمعيات أهلية ومحلية.

وأوضح البيان أنه سيتم إجراء الفحوصات الطبية للتقصي عن السرطان للمواطنين الراغبين في المشافي الحكومية الباسل بكرم اللوز والباسل بالزهراء وابن الوليد والمخرم وتلكلخ ومشفى جامعة البعث والمشفى العسكري ومشفى فرزات أيوب الجامعي.

كما ستشهد الحملة مشاركة مراكز طبية خاصة وأهلية، وجمعية البر ومركز الدكتور عصام بريجاوي ومركز الدكتور رامز الخضر والجمعية الخيرية الإسلامية ومركز الدكتور غسان أشخان ومركز بشير حديدي.

وأوضح البيان أنه ستشارك بالحملة العيادات الطبية المتنقلة الأربع إلى جميع مناطق وقرى ريف حمص، حيث ستكون البداية في ناحية القبو ومن المتوقع أن تتواجد فيها لمدة 14 يوماً لاستقبال أهالي القبو وشنية وفاحل وكفرام ومريمين ومحناية وشرقلية وقناقية وحداثة وعرقايا ورفعين، ثم ستنتقل العيادات تباعا إلى كل من والرقامة والرستن وتلبيسة والمخرم وجب الجراح والمشرفة وحسياء والقصير وشنشار والفرقلس وقطينة وتدمر وصدد والقريتين.

رشا المحرز

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