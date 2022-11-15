أكلة لحوم البشر (مرتديلا).. ثاني عروض مهرجان أليسار المسرحي بدورته الرابعة

اللاذقية-سانا

في ثاني أيام مهرجان أليسار المسرحي بدورته الرابعة يبحث العرض المونودرامي أكلة لحوم البشر (مرتديلا)، إعداد وإخراج كمال قرحالي في الصراع الإنساني والواقع السلبي للمجتمع وتناقضاته.

المهرجان الذي يأتي بالتعاون مع مديريتي المسارح والموسيقا وثقافة اللاذقية تستضيف عروضه خشبة دار الأسد للثقافة باللاذقية اختار بدورته الرابعة الاحتفاء بأعمال الكاتب الكبير ممدوح عدوان ليختار منها المخرج قرحالي النص المسرحي (أكلة لحوم البشر)، والذي يعد نصاً فلسفياً يطرح من خلاله الكاتب عدداً من القضايا التي تتعلق بحياة الفرد والوجود الإنساني والصراع بين الخير والشر مع الدعوة وفق قرحالى إلى ضرورة أن يتوقف البشر عن أكل لحوم بعضهم من خلال استغلالهم وسرقتهم وقتلهم لبعضهم البعض والعودة لإنسانيتهم.

المخرج قرحالي الذي اختار لعرضه ممثلاً هاوياً يقف للمرة الأولى على المسرح، معتمداً على خبرته المسرحية الطويلة في إعداده بعيداً عن التصورات المسبقة رأى في تصريح لمراسلة سانا أن المهرجان الذي امتلك تجربة كبيرة غنية في دوراته السابقة والتي استندت بشكل كبير على المواهب الشابة اعتمد في دورته الرابعة على الجمع بين المحترفين والهواة، ما يتيح الاستفادة من الخبرات في إعداد ممثلين مسرحيين محترفين.

بطل العرض محمد ملوحي طالب السنة السادسة في كلية الطب تحدث عن شغفه بالمسرح الذي بدأ منذ أكثر من عام، لتتاح له فرصة الوقوف على المسرح بعد اختياره للعرض والذي شكل تحدياً بالنسبة له في كيفية تجسيد أفكار العمل بطريقة فنية على المسرح، مشيراً إلى أن تعلقه بالشخصية والتشارك بالعديد من الصفات معها ما جعل هناك متعة حقيقية في أدائها.

ونوه ملوحي بالمهرجان الذي يفعل دور المسرح في المجتمع ويتيح الفرصة للشباب بالخروج إلى الخشبة وأمام الجمهور، آملاً أن تنتشر الثقافة المسرحية وأن يكون هناك تنافس بين الفرق المسرحية في تقديم عروض تنشط الحركة المسرحية ويعيد تفعيلها.

ويستمر مهرجان أليسار يومياً من خلال عروضه المسرحية، حيث تعرض يوم غد مسرحية كلب شارد من إخراج نضال عديرة.

فاطمة ناصر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency