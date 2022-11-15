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إحباط هجوم إرهابي على مستودع للوقود في القرم

2022-11-15

موسكو-سانا

كشفت الدائرة الأمنية في جمهورية القرم أنه تم إحباط عملية إرهابية لإحراق مستودع للوقود في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخدمة الصحفية لدائرة القرم التابعة لمكتب الأمن الفيدرالي قولها: “إن شخصاً يبلغ من العمر 20 عاماً من سكان المنطقة، وهو من أنصار “القومية الأوكرانية” المتطرفة، خطط لإشعال النار في مستودع للوقود ومواد التشحيم”، موضحة أنه “تمت مصادرة قنبلتي مولوتوف ومعدات اتصالات ومنشورات متطرفة في منزل المشتبه به في مدينة سيفاستوبول”.

وأشارت إلى أنه “تم فتح تحقيق من قبل جهاز الأمن واعتقال الشاب على خلفية الحادثة”.

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