الحرارة قريبة من معدلاتها وفرصة لهطل زخات مطرية متفرقة على بعض المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح قريبة من معدلاتها، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو العليا كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً وخاصة فوق المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية بعد الظهر والمساء.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط أحياناً وجنوبية غربية في المنطقة الجنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة ..

منطقة دمشق 19/ 9 المنطقة الجنوبية 17/ 9 المنطقة الجبلية 13/ 6 المنطقة الوسطى 18/ 8 المنطقة الساحلية 21 /15 المنطقة الشمالية 18 /9 منطقة الجزيرة 22 /10 المنطقة الشرقية 20 /11 منطقة البادية 19 /10

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