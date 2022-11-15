جامعة حماة تبدأ باستقبال طلبات الراغبين للتقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي للتعليم المفتوح

حماة-سانا

بدأت جامعة حماة اليوم باستقبال طلبات الطلاب الراغبين بالتقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية لنظام التعليم المفتوح للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق السالم لمراسل سانا أنه يتم استقبال الطلبات في مديرية شؤون الطلاب بالإدارة المركزية للجامعة يومياً ماعدا الجمعة والسبت، وذلك لغاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على الشروط والأوراق الثبوتية المطلوبة من خلال لوحة الإعلانات في كلية التربية أو موقع الجامعة على شبكة الإنترنت.

وكانت جامعة حماة قد أصدرت الأسبوع الماضي أسماء الطلاب المقبولين في مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية لنظام التعليم العام والموازي للعام الدراسي المقبل.

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