الحرية وشرطة حماة في صدارة المجموعة الثالثة لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم

حماة-سانا

انتهت مباراة شرطة حماة وضيفه الحرية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن الجولة الأخيرة من منافسات مرحلة الذهاب لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم للرجال لصالح المجموعة الثالثة.

تقدم شرطة حماة أولا بهدف عبر اللاعب طارق الصاري وأدرك الحرية التعادل عن طريق رأفت مهتدي.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها تعادل النيرب والتضامن سلباً من دون أهداف، بينما تختتم مباريات هذه المرحلة غداً الأربعاء بلقاء النواعير مع صبيخان.

ويتصدر الحرية وشرطة حماة حالياً ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات يليهما النواعير بالمركز الثالث بسبع نقاط من أربع مباريات.

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