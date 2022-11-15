حفل (شبيبيو الوطن.. أنوار على جدار الزمن) على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية

اللاذقية-سانا

احتصنت دار الأسد للثقافة باللاذقية اليوم حفلاً فنياً قدمته فرقة كورال اتحاد شبيبة الثورة، بعنوان “شبيبيو الوطن.. أنوار على جدار الزمن”.

وتضمن الحفل بانوراما سورية وموشحات تراثية وفقرات منوعة من كل المحافظات السورية، إضافة إلى وصلة بانوراما تراثية لمدينة الأبجدية اللاذقية.

وكانت البداية بأغنية “أحب دمشق”، وتلتها أغان تراثية، منها “عالالا وإليك المشتكى ولواح يما لواح وأيام اللي جايي وأول عشرة محبوبي”، وفقرة فلكلور شعبي لمدرسة آفاق المستقبل بعنوان “ميلي يا حلوة”.

وتم تكريم كوكبة من الطلاب المتميزين شبيبياً ورياضياً وفنياً الذين تميزوا في أدائهم، والحاصلين على المراكز الأولى خلال العام 2022 على مستوى سورية، إضافة إلى تكريم الداعمين للعمل الشبيبي في شتى المجالات من مدربين ومديرين وكوادر فنية ورياضية.

وأكد أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي هيثم إسماعيل في كلمة له على أهمية الإبداع والتميز، فالأبطال لا يتم صنعهم في الورشات والمخابر، إنما بالإرادة والحلم والعزيمة، موضحاً أن سورية ولادة للمبدعين والمفكرين على مر الزمن.

وبين قائد فرقة كورال الشبيبة أحمد حمودة لمراسلة سانا أن هذه الاحتفالية التي تقام بشكل دوري تسلط الضوء على المتميزين وتبرز مواهب شباب تميزوا بمجال العزف والغناء على مستوى القطر، من خلال مجموعة من الأغاني التراثية التي تجذب الناس بروعة اللحن والتراث وجمال الكلمة.

بدوره رامي داؤود أمين فرع الشبيبة أكد أهمية تسليط الضوء على تقديم الأغاني التراثية لفرقة كورال الشبيبة، بهدف الاستمرار في حفظ التراث للأجيال القادمة والذي يشكل حاضرنا ومستقبلنا، وبذلك نرتقي بالفن إلى المكانة المثلى.

وبين أحمد القمشة رئيس مكتب الأنشطة الفنية في فرع اتحاد شبيبة الثورة أهمية الأنشطة الفنية، ودورها في تعزيز الوعي لدى الشبيبة وضرورة تسليط الضوء على الإنجازات الشبيبية التي تصنع بهمة الأبناء المخلصين الطموحين.

وأوضح يوسف دوبا مدير مدرسة آفاق المستقبل حرص المدرسة التي تساهم بكل الفعاليات الأهلية والمحلية بتدريب الطلاب على المشاركة لإبراز الصورة المشرقة لأبنائنا من خلال تميزهم وتفوقهم وحبهم لوطنهم.

ومن بين المكرمين الدكتورة لارا ستيتي ناقدة وشاعرة ومشرفة في مسابقة تحدي القراءة التي أكدت أن الشباب صناع المعجزات، وأننا نطمح إلى بناء هذا الجيل ما دمنا نمتلك المادة الخام، فالعملية الإبداعية لا تنتهي وهي نسق له بداية ولكن لا نهاية له.

ولفت علي حبيب بطل الجمهورية في التايكواندو لعام 2022 إلى أهمية التكريم الذي يعطي قيمة مضافة لإنجازات الرياضيين.

وعبرت الطالبتان ريم نصور ورند صافي عن سعادتهما بالمشاركة في رقصة الفلكور الشعبي كونها عززت لهما الثقة بالنفس بالوقوف على خشبة المسرح والتفاعل مع الحضور.

غفار ديب

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