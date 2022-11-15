إصابة فلسطينية واعتقال اثنين آخرين خلال اعتداء قوات الاحتلال على قرية حارس في سلفيت

القدس المحتلة-سانا

أُصيبت فلسطينية اليوم واعتقل اثنان آخران، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية حارس غرب سلفيت في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أغلقت المداخل الرئيسة للقرية، ثم اقتحمتها، وداهمت منزل الشهيد محمد مراد صوف الذي نفذ عمليتين بطوليتين صباحاً، واعتقلت اثنين من أقاربه أحدهما طفل، واستولت على ممتلكات في منزله، ثم أطلقت وابلا من قنابل الغاز السام على الفلسطينيين، ما أدى لإصابة فلسطينية مسنّة.

واستشهد الشاب صوف 19عاماً صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذه عمليتين بطوليتين في مستوطنة مقامة على أراضي مدينة سلفيت بالضفة الغربية أسفرتا عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين.

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