بمناسبة أعياد تشرين.. ظهرية شعرية بثقافي طرطوس

طرطوس-سانا

استضافت صالة المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس ظهرية شعرية شارك فيها عدد من شعراء محافظتي حمص وطرطوس، وذلك احتفالاً بأعياد تشرين.

الظهرية التي نظمتها مديرية الثقافة بالمحافظة قال عنها العميد المتقاعد الشاعر حسن أحمد في تصريح لمراسلة سانا: إنها تأتي ليتلاقى بعض من شعراء سورية ليقدموا قصائد وطنية اجتماعية تحاكي عظمة الشهادة والشهداء وما سطره جيشنا الباسل عبر تاريخه النضالي الطويل، مبيناً أنه شارك بمجموعة من القصائد الوطنية تمجد الشهادة والشهداء والوطن، إضافة إلى قصيدة باللغة المحكية بعنوان “صوب السما”.

ولفت الشاعر حسن سمعون من محافظة حمص إلى أن القصائد التي اختارها اليوم تنبع من واقعنا الاجتماعي الراهن وقرأ قصائد من شعر التفعيلة والعامودي منها “القسم السوري وهكذا قال الشهيد وصلاة في قبة الخوذة”.

وأكد الشاعر محمد علي من محافظة حمص دور الكلمة والشعر في نقل وتجسيد قضايا المجتمع باعتباره الحامل لهمومه ولما يتركه الشاعر من أثر ورسائل هادفة، وقرأ ثلاث قصائد من شعر التفعيلة والشعر الموزون والزجل منها “ضيعتي وشيخ الجهاد” التي أهداها للمجاهد الكبير الشيخ صالح العلي.

وألقى الشاعر صالح سلمان مجموعة من القصائد الوجدانية حملت عناوين “حواريات قصيرة وأيها الصبح وبوح الرؤى”، ورأى في الأنشطة الأدبية عموماً والشعرية بشكل خاص قيمة أدبية إبداعية تنقل رؤية وفكر الشاعر للقارئ والجمهور المتلقي.

فاطمة حسين

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