“شرف”.. آلام شبابية بلغة المسرح

حلب-سانا

عن نص لباسل طه وإخراج محمد ملقي قدمت جمعية بيت القصيد الثقافية “فرقة صدى الشهباء” عرضها المسرحي “شرف”، وذلك ضمن عروض مهرجان حلب المسرحي التي تتواصل على مسرح دار الكتب الوطنية.

وعالج العرض المسرحي الذي جسد شخصياته كل من جهاد خربوطلي ومحمد السقا وطارق خليلي وراما بصاص ورونا حيدر وإسراء إبراهيم العديد من المشاكل التي تؤرق الشباب من البطالة والغربة والفقر وضياع الأحلام والطموحات وفشل الحياة الزوجية وعلاقات المحبين، وعدداً من القضايا المجتمعية التي خلفتها الحرب.

وبين أمجد بري رئيس جمعية بيت القصيد الثقافية أن الجمعية منذ إشهارها عام 2021 تعنى بالشأن الثقافي من خلال إقامة الفعاليات الثقافية كالمسابقات الشعرية والأدبية لإغناء الساحة الثقافية في حلب فضلاً عن دعم الشباب، مبيناً أهمية مشاركته في المهرجان تحقيقاً لمقولة “أعطني مسرحاً أعطيك مجتمعاً صالحاً”.

ولفت المخرج محمد ملقي إلى أنه اعتمد على الأسلوب الكوميدي لتحقيق رؤيته الإخراجية التي تقوم على بساطة الشكل مع تأكيد عمق المضمون للروح الإنسانية وشفافيتها في ظل الأزمات والمآسي الاجتماعية وخاصة في معالجة مشكلات الشباب، معتمداً في ذلك على السنوغرافيا البصرية بطريقة تجعل المشاهد يضحك على الوجع والألم.

وأشار عدد من الحضور إلى أن العروض التي قدمت منذ بدء المهرجان تتمتع بسوية فنية جيدة اعتمدت على البساطة في الطرح والسلاسة في الحوارات، مبينين أن استمرار إقامة المهرجانات في حلب تأكيد على أن حلب مازالت تنبض بالحياة وأنها مركز حضاري وثقافي.

أسماء خيرو

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