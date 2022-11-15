صباغ خلال لقائه السفير البرازيلي: ضرورة تعزيز التعاون البرلماني لتحقيق المنفعة المشتركة

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه السفير المفوض وفوق العادة لجمهورية البرازيل الاتحادية في دمشق أندريه دوس سانتوس أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة في المجال البرلماني لناحية تبادل الوفود والخبرات وتعزيز التعاون بين مجلس الشعب ومجلسي الشيوخ والنواب البرازيليين، وبما يحقق المنفعة المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.

ولفت صباغ إلى متانة العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما والدور الكبير للجالية السورية في البرازيل في تعزيز أواصر هذه العلاقة، داعياً السفير سانتوس إلى نقل الصورة الحقيقية إلى بلاده حول ما تعرضت له سورية من مؤامرة وحرب إرهابية وإجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب شملت مختلف مناحي الحياة وكيف استطاع الشعب السوري بصموده إلى جانب جيشه تحقيق الانتصارات وتحرير معظم أراضيه من رجس الإرهاب وداعميه بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

ودعا صباغ إلى تكثيف اللقاءات عبر تبادل الزيارات بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات، متمنياً للسفير سانتوس التوفيق في مهامه الجديدة المتمثلة باعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لدى سورية منذ أيلول الماضي.

بدوره أشار السفير سانتوس إلى أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتعميقها أكثر عبر تحقيق مزيد من التقارب وخاصة في المجال البرلماني الذي يغني الحياة في بلدين متعددي الثقافات، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته الجالية السورية في البرازيل على مدى عقود من الزمن والتي ساهمت في تحقيق تطور وتقدم ونمو البرازيل ونهضتها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشعب.

لؤي حسامو

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