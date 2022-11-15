وفاة طفلتين جراء حريق بمنزل في بلدة جسرين بريف دمشق

دمشق-سانا

توفيت طفلتان اليوم جراء نشوب حريق في منزل عربي ببلدة جسرين بريف دمشق.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن شرطة ناحية كفر بطنا في ريف دمشق توجهت مباشرة لمكان الحريق فور الإبلاغ عنه، حيث تبين أن سببه احتراق أثاث من المنزل من نار المدفأة المشتعلة بداخله.

وبينت الوزارة أن الحريق وانتشاره بسرعة أدى إلى وفاة طفلتين بعمر 13و6 سنوات، مشيرة إلى أن فوج إطفاء ريف دمشق أخمد الحريق ونقل جثتي الطفلتين إلى مشفى المواساة بدمشق.

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف ملابسات الحادث.

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